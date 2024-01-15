Яворівський районний суд Львівської області визнав військовослужбовця Андрія К. винним у невиконанні судового рішення. 7 лютого 2022 року, чоловіка оштрафували за чергове п’яне водіння та на 3 роки позбавили водійських прав. Проте Андрій К. знехтував забороною, і упродовж 2023 року поліцейські Яворова неодноразово його зупиняли п’яним за кермом.

За матеріалами справи, 7 лютого 2022 року суд на Дніпропетровщині оштрафував Андрія К. на 34 тис. грн за повторне водіння в п’яному стані, а також на 3 роки позбавив водійських прав. Законної сили постанова набрала 18 лютого 2022 року, й відтоді військовослужбовесь три роки не мав права кермувати.

Вранці 24 серпня 2023 року в Яворівському районі поліцейські зупинили авто Opel Vectra. За кермом виявили Андрія К. з ознаками алкогольного сп’яніння, але він відмовився від перевірки алкотестером.

14 жовтня 2023 року о 04:05 годині поліцейські знову натрапили на п’яного водія Андрія К. вже на автодорозі Львів-Краковець. Резутати алкотестеру показали 1,79 проміле алкоголю в організмі військовослужбовця. Пообіді 17 жовтня чоловік знову їхав автомобілем, до того ж порушуючи правила дорожнього руху.

13 листопада 2023 року суд оштрафував Андрія К. на 41 тис. грн за повторне п’яне водіння ще й без водійських прав, а також вже на 5 років заборонив кермувати. До суду він не з’явився та не пояснив причини неявки.

Додатково, 11 січня 2024 року суд визнав чоловіка винним у невиконанні судового рішення та оштрафував на 8,5 тис. грн. У суді Андрій К. визнав свою вину і запевняв про зроблені висновки, а також повідомив, що знав про заборону кермувати. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.