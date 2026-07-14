Після молебню останки поховали на Полі скорботи

У вівторок, 14 липня, у Дрогобичі поховали закатованих понад 80 років тому в’язнів тюрми радянських каральних органів. Останки 26 жертв комуністично- тоталітарного режиму ексгумували фахівці Меморіально-пошукового центру «Доля». Їх поховали на Полі скорботи.

Як розповів керівник підприємства Святослав Шеремета, в основному це були молоді люди, що підтвердили антропологічні дослідження. 18 з них вбили пострілом у потилицю.

Останки 26 закатованих політв’язнів поховали на Полі скорботи у Дрогобичі.

фото Дрогобицької РДА та міської ради

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Тіла ексгумували на території в’язниці НКВС у 2022 році у чотирьох поховальних ямах, їх скидали хаотично. У тюрмі утримували, катували і вбивали українців, зокрема й діячів підпілля.

Розкопки на території колишньої тюрми проводять після проголошення Незалежності України. У 1991 році на Полі скорботи перепоховали 486 останків, віднайдених на території колишньої тюрми. Це закатовані та розстріляні представники інтелігенції – вчителі, лікарі, науковці, священники та активна молодь. У 2018-2019 році знайшли останки ще 78 жертв.

Тюрму на вул. Стрийській радянська влада влаштувала у будівлі повітового суду у 1939 році. За припущеннями істориків, там енкаведисти замордували понад 1200 людей. Зараз це меморіальний комплекс «Тюрма на Стрийській».