У селі Іванівка Рівненського району легковик врізався у дерево

Вранці 25 червня у селі Іванівка Рівненського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з деревом водій Ford Focus потрапив у лікарню, а його пасажир загинув. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За даними правоохоронців, 20-річний водій автомобіля Ford Focus із невідомих наразі причин не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево.

«Від отриманих травм на місці загинув 24-річний пасажир – рідний брат водія. Його тіло із понівеченого автомобіля деблокували рятувальники. Кермувальника із тяжкими травмами доставили в реанімацію», – зазначають у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.