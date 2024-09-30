Смертельна аварія сталася на трасі сполученням Устилуг – Луцьк

У неділю, 29 вересня, поблизу села Хорохорин Луцького району сталася ДТП. Унаслідок зіткнення з легковиком загинув 36-річний мотоцикліст. Також постраждала пасажирка автомобіля Ford Fusion. Про це повідомили у поліції Волинської області.

За даними правоохоронців, 36-річний житель Київської області, водій мотоцикла Harley Devidson, виїхав на смугу зустрічного руху на трасі Устилуг – Луцьк і зіткнувся з автомобілем Ford Fusion під керуванням 30-річного мешканця Володимира.

«Унаслідок зіткнення мотоцикл загорівся, його водій загинув. Також постраждала 30-річна пасажирка легковика, вона від госпіталізації відмовилась», – зазначили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Розслідування триває.