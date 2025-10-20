Аварія трапилась на трасі Київ-Чоп

У понеділок, 20 жовтня, на трасі Київ-Чоп поблизу с. Березина Глибочицької громади внаслідок зіткнення легковика з припаркованою на узбіччі вантажівкою загинув 40-річний водій зі Львова.

Як повідомили, у поліції Житомирської області, аварія сталась близько 6 години ранку неподалік Коростишева. Правоохоронці попередньо встановили, що водій Lexus в’їхав у причіп припаркованої на узбіччі вантажівки Mercedes-Benz.

Поліція оприлюднила фото Lexus, на якому видно, що основний удар припав на правий передній бік автомобіля. Унаслідок ДТП водій легкового автомобіля загинув на місці.

Оновлено о 13:25. Як повідомила у фейсбуці знайома загиблого Маша Юстицька, у ДТП загинув Антон Крук, який очолював відділ комунікації поліції Рівненщини. Окрім служби в поліції, Антон Крук був співаком. Раніше Антон Крук був речником ЛДУ БЖД.