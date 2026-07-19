У ДТП в Зимній воді травмувався 54-річний чоловік
Поліція розслідує обставини події
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В суботу, 18 липня, близько 14:00 на дорозі «Львів – Шегині» біля села Зимна вода сталась ДТП за участі двох автомобілів. 54-річний водій однієї з машин госпіталізований, повідомляє пресслужба поліції Львівської області.
Зіткнулись автомобілі Mitsubishi Lancer, яким керував 78-річний львів’янин та Skoda Fabia під керуванням жителя 54-річного Львова. Внаслідок зіткнення водій Skoda отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.
За фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google