Водія з травмами доставили в лікарню

В суботу, 18 липня, близько 14:00 на дорозі «Львів – Шегині» біля села Зимна вода сталась ДТП за участі двох автомобілів. 54-річний водій однієї з машин госпіталізований, повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Зіткнулись автомобілі Mitsubishi Lancer, яким керував 78-річний львів’янин та Skoda Fabia під керуванням жителя 54-річного Львова. Внаслідок зіткнення водій Skoda отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

За фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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