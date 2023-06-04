У двох містах Литви відкриють українські школи. Окрім Вільнюса і Клайпеди, де такі школи вже є, навчальні заклади для дітей шкільного віку з України зі щоденним графіком роботи також діятимуть у містах Каунас та Шяуляй, пише LRT.

Цим питанням опікується організація «Міжнародна Українська Школа» (МУШ). За словами її керівниці Олени Внуковської, лише за перші три дні реєстрації у Каунасі та Шяуляї сумарно записалися понад 450 українських дітей.

Мета МУШ – дати дітям повноцінну освіту українською мовою за українськими програмами. Педагогічний та технічний персонал нових шкіл підбиратиметься теж з-поміж біженців. На сьогодні школи отримали вже 102 резюме від охочих там працювати.

Додамо, що в українських школах у Вільнюсі та Клайпеді навчаються загалом 1350 українських дітей.

МУШ – двомовний навчальний заклад, де більшість уваги, окрім української та англійської, приділяється вивченню литовської мови. Для цього в школі були написані нові спеціальні програми. Проект зареєстрований як приватна школа. Випускники «Міжнародної Української Школи» отримують у Литві державний атестат міжнародного зразка.