У Рівному місцевий мешканець знайшов у дворі багатоповерхівки трупи двох чоловіків. На місце чоловік викликав поліцію. При поверхневому огляді правоохоронці не знайшли на тілах слідів насильницької смерті, тож справу наразі розслідують як нещасний випадок. Тіла загиблих скерували на судмедекспертизу – вона встановить точні причини смерті.

Про знайдені мертві тіла двох чоловіків у дворі багатоповерхівок на вулиці Князя Романа у Рівному повідомив 61-річний місцевий мешканець. До поліції він звернувся близько 08:15 у п'ятницю, 23 грудня.

«Слідчо-оперативна група під час поверхневого огляду померлих ознак насильницької смерті не виявила. Тіла відправлені в морг для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Чоловіків впізнали місцеві мешканці. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, попередньо відомо, що загиблим було орієнтовно по 50-60 років, але точний вік наразі невідомий. На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».