Йдеться про будівництво багатоквартирного будинку на вулиці Гаркуші, 33

Івано-Франківський міський суд визнав уродженців Росії Ілону Фолюшевську та її спільника Георгія Бєлогорського винними у шахрайстві та призначив кожному по 6 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирок винесли 13 березня. Йдеться про будівництво багатоквартирного будинку на вулиці Гаркуші (Мулика), 33 в Івано-Франківську. Протягом 2006-2009 років обвинувачені залучили від вкладників 3,9 млн гривень.

Частину грошей спрямували на підготовчі та будівельні роботи, а решту без відома вкладників витратили не за призначенням, придбавши дороговартісний кран та житло мешканцям будинків, які буди знесені заради зведення висотки.

Різницю між отриманими грошима від вкладників та витратами на будівництво Ілона Фолюшевська та Георгій Бєлогорський привласнили. Як наслідок, у багатоповерхівці, яку мали здати в експлуатацію в 2010 році, звели тільки один поверх. Вкладникам пояснили, що будівництво призупинили через фінансову кризу.

Під час судового засідання обвинувачені відмовились від показань, а їх адвокати переконували, що потерпілі не втратили майно, бо в 2015 році суд визнав їх права на частину незавершеного будівництва.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іннеса Болюк визнала Ілону Фолюшевську та її Георгія Бєлогорського винними у шахрайстві та призначила кожному по 6 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вони мають компенсувати тринадцятьом потерпілим 23 млн грн матеріальної та 1,3 млн грн моральної шкоди. На вирок можуть подати апеляцію.