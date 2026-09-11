Інцидент стався 31 травня у дворі по вул. Олександра Довженка

Івано-Франківський міський суд визнав Руслана Жирака винним у хуліганстві і призначив йому 1 рік іспитового строку.

Як йдеться у вироку, який винесли 3 вересня, інцидент стався 31 травня у дворі по вул. Олександра Довженка в Івано-Франківську. Побачивши на поруч з будинком Renault Duster з поліцейським та трьома військовослужбовцями ТЦК, які проводили мобілізаційні заходи, обвинувачений підняв камінь і кинув його в автівку.

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До Руслана Жирака приєдналися і мешканці багатоповерхівки. Один з них жбурнув в авто поліції невідомий предмет з балкона, а ще двоє жінок подавали обвинуваченому каміння. Внаслідок інциденту пошкодили вітрове скло та капот Renault Duster.

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Під час судового засіданні Руслана Жирак визнав свою вину і попросив суворо його не карати. Суд також врахував молодий вік обвинуваченого, те, що він не перебуває на обліку в нарколога та психіатра і компенсацію ним завданих збитків.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Хоростіль визнав Руслана Жирака винним у хуліганстві і призначив йому 2 роки обмеження волі. Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік іспитового строку. Засуджений має сплатити 4,8 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.