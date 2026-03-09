Обвинувачена з підробленими документами вивезла сина до Румунії

Івано-Франківський міський суд визнав уродженку села Назірна Коломийського району Ярославу Тодорук винною у підробці документів та незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив їй рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду від 3 березня, пенсіонерка замовила виготовлення фіктивного висновку лікарсько-консультативної комісії та довідки про наявність порушень функцій організму, через які невиліковно хворі не можуть самостійно пересуватись та обслуговуватись.

9 грудня 2023 року за допомогою підроблених документів обвинувачена разом з 40-річним сином перетнула пункт пропуску «Красноїльськ», що на українсько-румунському кордоні, а наступного дня самостійно в’їхала в Україну з Польщі через КПП «Краківець» на Львівщині.

Під час судового засідання Ярослава Тодорук визнала свою вину, запевнила суд, що такого більше не повториться, і попросила суворо її не карати. Суд також врахував позитивну характеристику пенсіонерки і те, що вона займається волонтерською діяльністю.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іннеса Болюк визнала Ярославу Тодорук винною у підробці документів та незаконному переправленні чоловіка через кордон і призначила їй 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.