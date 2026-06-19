Правоохоронці вважають, що напад могли скоїти на замовлення Росії

У Франції невідомі люди закидали «коктейлями Молотова» будівлю заводу Delair, який виготовляє оборонну техніку, й зокрема дрони для України. За даними слідства, за атакою може стояти Росія, повідомила у пʼятницю, 18 червня, газета Le Parisien із посиланням на джерела.

Інцидент відбувся на початку червня в Лабежі поруч із Тулузою. Тоді невідомі закидали запальною сумішшю будівлю компанії-флагмана з виробництва безпілотників. Зазначається, що Delair стала ключовим постачальником безпілотників для України.

За даними слідства, невідомі люди закидали будівлю заводу «коктейлями Молотова», однак пляшки не спалахнули. Через три дні після нападу біля будівлі Delair затримали 48-річного білоруса, який знімав випробування секретного прототипу безпілотника. Його помістили під варту.

Le Parisien повідомила, що головне управління внутрішньої безпеки розглядає напад на завод у Лабежі як іноземну операцію. Правоохоронці припускають, що за цим може стояти Росія, оскільки затриманий надсилав відео з безпілотниками своєму контакту в Росії.

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Видання зазначає, що від початку повномасштабної агресії Росії проти України Delair стала серійним постачальником БпЛА для України. Серед розробок компанії – безпілотники DT61, DT46, DT26 та UX11. Зазначимо, про те, що компанія поставить Україні 400 безпілотників DT26 та UX11, стало відомо у 2024 році. Про інші контракти публічно невідомо.