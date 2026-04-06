Вибухівка, яку знайшли біля газопроводу, була з американським маркуванням

Сербські спецслужби підтвердили, що Україна не причетна до спроби диверсії на газопроводі «Турецький потік», який з'єднує Сербію та Угорщину. Про це повідомив 5 квітня директор Агентства військової безпеки Сербії Джуро Йованіч, цитує Kurir.

За словами Йованіча, навколо закладеної вибухівки на газопроводі, що межує з північною частиною Угорщини, є «дуже багато дезінформації». Зокрема, фейки стосуються українського сліду у спробі диверсії.

«Дезінформація вказує на те, що Збройні сили Сербії та їхні військовослужбовці працюватимуть на якусь іншу або третю сторону, знаходячи українську вибухівку та звинувачуючи в цьому Україну. Це неправда», – повідомив Джуро Йованіч.

Директор агентства розповів, що вибухівка мала маркування виробника зі США. Водночас він наголосив, що це не означає, що виробник вибухівки – виконавець або замовник диверсії.

Нагадаємо, 5 квітня президент Сербії Александар Вучич заявив про вибухівку біля газопроводу, який сполучає країну з Угорщиною. На це відреагував премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який скликав надзвичайну раду з цього приводу. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, вибухівку заклали на сербській ділянці «Турецького потоку», яким транспортують російську нафту через Чорне море та Туреччину.

Угорський журналіст-розслідувач Сабольч Паньї заявив, що ще до офіційних повідомлень про вибухівку місцеві журналісти отримали від своїх джерел інформацію про операцію в Сербії «під чужим прапором». Він звернув увагу, що спроба диверсії може стати причиною до запровадження Орбаном надзвичайного стану, що суттєво вплине на виборчу кампанію. Нагадаємо, вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня, й екзитполи прогнозують поразку Орбана.

До слова, напередодні МЗС України заявило про «спроби хибно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу “Турецький потік” у Сербії». Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна категорично відкидає подібні підозри, а також припустив, що операцію під чужим прапором могла скоїти Росія для втручання в угорські вибори.