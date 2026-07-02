У результаті ДТП одна пасажирка померла в лікарні

У середу, 1 липня, на трасі Київ-Чоп у селищі Нижнє Синьовидне на Львівщині сталася лобова ДТП двох легковиків, у якій одна людина загинула, ще шестеро отримали травми.

За даними поліції Львівщини, близько обіду у Нижньому Синьовидному зіткнулись автомобілі Honda HR-V, яким керувала 22-річна мешканка Тернопільської області, та Volkswagen Golf , за кермом якого був 24-річний мешканець Стрийського району.

Як розповіли в прокуратурі, винуватицею аварії виявилася 22-річна водійка Honda HR-V, яка, повертаючи на другорядну дорогу, не надала перевагу в русі зустрічному автомобілю Volkswagen Gol.

У результаті ДТП одна з пасажирок Volkswagen, 55-річна жителька міста Сколе, від отриманих травм померла у лікарні. Ще троє пасажирок Volkswagen – мешканок Стрийського району віком 14, 26 та 38 років, а також водійка та пасажир Honda – 56-річний житель Трускавця, отримали тілесні ушкодження.

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Аварія за участі Honda HR-V та Volkswagen Golf

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.