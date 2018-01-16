У ГПУ запропонували колишній «прокурорці Криму» Поклонській добровільно приїхати до Києва

В Україні Поклонську розшукують за підозрою в державній зраді

У Генпрокуратурі заявили, що радо поспілкуються з екс-прокурором анексованого Росією Криму Наталією Поклонською на тему державної зради. Про це у Facebook написав керівник прес-служби прокуратури Андрій Лисенко.

«Поза сумнівом, представники Генпрокуратури України з великим задоволенням поспілкуються з екс-прокурором анексованого Криму Наталією Поклонською на теми державної зради та заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу», - написав він.

«А також сформулюють ексклюзивні відповіді на її щирі запитання у разі прибуття останньої за адресою: 03057 м.Київ, вул Дегтярівська, 31-а. Усі законні підстави для цього є», – додав Лисенко.

Він зазначив, що витрати на проїзд та утримання готові компенсувати.

За вказаною Лисенком адресою для зустрічі з Поклонською розташований Шевченківський райсуд Києва.

Російська державна агенція «РИА Новости» вдень 16 січня повідомила, що Поклонська нібито направила заяву на ім'я генпрокурора України Юрія Луценка, де вимагає почати розслідування відносно президента Петра Порошенка та ряду українських державних діячів.

Нагадаємо, проти колишнього так званого «прокурора» окупованого Криму Наталії Поклонської розслідуються два кримінальних провадження: про державну зраду та щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Наталія Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою «прокурором Республіки Крим». Саме вона ініціювала кримінальне переслідування кримських татар на захопленому півострові та заборону у 2016 році діяльності Меджлісу.