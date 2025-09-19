У Шепетівській громаді Хмельницької області заборонили рух мотоциклів, мопедів та скутерів під час комендантської години. Обмеження діятимуть на період воєнного стану. Відповідне рішення депутати ухвалили під час засідання виконкому, повідомив 18 вересня Шепетівський міський голова Віталій Бузиль.

Як йдеться у рішенні виконкому, відтепер з 00:00 до 05:00 на території Шепетівської громади діє заборона на пересування мотоциклів, мопедів, скутерів та іншого мототранспорту, окрім випадків крайньої потреби. Дотримання цих правил контролюватиме поліція.

Також у громаді цілодобово заборонили рух мототехніки без справної вихлопної системи, з глушниками або з «прямотоком», а також навмисне створення шуму агресивним стилем водіння.

Нагадаємо, що наприкінці квітня 2025 року голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підписав розпорядження про обовʼязкову зупинку транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. А з 7 липня на території області змінили порядок оповіщення про повітряну тривогу під час загрози ворожих безпілотників. Відтоді сигнал вмикають не у всіх, а в окремих районах області – залежно від фактичної небезпеки на конкретній території.