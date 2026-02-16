У будівлі були незадовільні умови для проживання

У гуртожитку на Буковині з внутрішньо переміщених осіб неправомірно стягували гроші за проживання, хоча, згідно з законодавством, переселенці мають право не платити за тимчасові кімнати. Під час перевірки Уповноваженого з прав людини встановили, що з кожного мешканця адміністрація вимагала по 1500 грн щомісяця. Окрім того, частина приміщень знаходяться у занедбаному стані.

У гуртожитку Кіцманського фахового коледжу від вищого закладу «Подільський державний університет» проживають 46 внутрішньо переміщених осіб, серед яких люди пенсійного віку та одна особа з інвалідністю. У приміщенні також живуть і студенти. Під час моніторингу представники Уповноваженого встановили, що у гуртожитку проживають сторонні особи, що підтвердив представник закладу. Про це повідомило у фейсбуці представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Чернівецькій області у понеділок, 16 лютого.

Частину приміщень у гуртожитку відремонтували за гроші від міжнародного гранту для проживання переселенців. Однак вони використовуються і студентами. У санвузлах не завершений ремонт, а в спеціально облаштованій кімнаті для прання більшість пральних машин не працюють.

Під час моніторингу встановили, що у приміщеннях загального користування неможливо перебувати, оскільки температура там становить орієнтовно 5–8°C. А з 2022 року в будівлі відсутня система теплопостачання. Окрім того, перебої з електроенергією в зимовий період додатково ускладнюють ситуацію. Також під час перевірки виявили порушення вимог пожежної безпеки – на окремих поверхах відсутні вогнегасники. Мешканці повідомили про випадки короткого замикання електромережі та загоряння проводки наприкінці 2025 року.

Водночас адміністрація гуртожитку Кіцманського фахового коледжу стягує щомісячну плату – 1500 грн з кожної людини. Як приклад, багатодітна мати змушена сплачувати 9 000 грн кожного місяця, що створює надмірне фінансове навантаження для сім’ї. Представники Уповноваженого з прав людини наголосили, що за законодавством переселенцям гарантоване право на безоплатне проживання. Самі ж мешканці гуртожитку зазначають, що адміністрація закладу продовжує вимагати гроші за кімнати, а повідомлення, що проживання має бути безоплатне, – ігнорує.