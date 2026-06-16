Лікарку затримали після одержання 2,5 тис. доларів хабаря

Правоохоронці оголосили підозру акушерці-гінекологині з Харкова, яка оформила фіктивну вагітність для звільнення чинної військової зі служби. Лікарка за сумісництвом є членкинею військово-лікарської комісії одного з військово-медичних клінічних центрів регіону. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у вівторок, 16 червня.

За даними слідства, наприкінці квітня військовослужбовиця звернулася до лікарки через підозру на вагітність. Після обстеження підозрювана повідомила, що вагітності немає, однак запропонувала оформити фіктивні медичні документи. У прокуратурі кажуть, що спочатку лікарка вимагала 3 тис. доларів, а згодом знизила суму до 2,5 тис. доларів. За ці гроші вона обіцяла вплинути на посадовців медичних закладів та членів ВЛК для ухвалення необхідних рішень.

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У травні для підтвердження фіктивної вагітності підозрювана направила військову до приватного медичного центру, де за попередньою домовленістю їй видали протокол УЗД із зазначенням вагітності строком 6–7 тижнів без обстеження. Після цього жінку направили до комунального закладу охорони здоров’я для постановки на облік як вагітної.

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9 червня лікарку затримали після одержання 2,5 тис. доларів хабаря. Під час обшуків у неї вилучили гроші, мобільні телефони, медичну документацію, бланки, копії протоколів УЗД та інші докази.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Лікарці інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі прокуратура перевіряє причетність інших посадовців приватних і комунальних медичних закладів Харкова до вчинення цього кримінального правопорушення.