У Харкові СБУ викрила на хабарі посадовців фіскальної служби

Посадовці вимагали у місцевого приватного підприємця 40 тисяч доларів

Службовці Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі двох посадовців Державної фіскальної служби (ДФС) Харківської області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, стало відомо, що заступник начальника одного з управлінь Головного управління ДФС у Харківській області разом зі своїм підлеглим - старшим оперуповноваженим, налагодили корупційну схему систематичного одержання хабарів від підприємців за неперешкоджання їхній господарській діяльності. «Підполковник та майор податкової служби вимагали у місцевого приватного підприємця $40 тис. за повернення вилученого під час обшуку майна та непритягнення його до кримінальної відповідальності», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляють, що правоохоронці затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі $20 тис. «Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди... Намагаючись уникнути передачі грошей «з рук у руки», посадовці залучили до своєї оборудки посередника – касира одного з пунктів обміну валют», - інформували у прес-службі СБУ.

Окрім того, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозри у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, колишньому міністрові окупаційної влади Криму, якого вчора, 5 січня, затримали у Києві, повідомили про підозру в державній зраді.