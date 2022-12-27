У будівлі Харківської облдержадміністрації, в яку 1 березня влучили дві російські ракети, провели консерваційні роботи, подальшу долю будівлі буде вирішено згодом, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Наразі ми можемо вести мову про те, щоби зберегти те, що можна зберегти. Тому ми зробили низку консерваційних заходів для того, щоб не відбулися подальші руйнування, враховуючи можливі опади і те, що там немає даху чи вікон. Далі будемо робити експертизу, будемо робити проект. Наша основна мета – зберегти історичну цінність цієї будівлі, фасадну частину, і, разом з тим, ми чітко розуміємо, що всередині потрібно буде будувати абсолютно нову будівлю за сучасними технологіями, бо конструктив дуже сильно постраждав, всередині монолітну частину маємо робити абсолютно нову», – сказав Синєгубов у коментарі «Укрінформу».

Нагадаємо, 1 березня в облдержадміністрацію (Будинок рад) на вул. Сумській у Харкові влучили дві російські ракети. На час вибухів у будівлі перебували представники територіальної оборони, військові та волонтери. Розбір завалів тривав понад три тижні.

Першого квітня голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що остаточна кількість жертв російського ракетного удару становить 29 осіб.

Зазначимо, що 29 березня росіяни також зруйнували будівлю Миколаївської ОДА. Обласна влада вирішила її знести.