Росіяни зруйнували будівлю Миколаївської ОДА 29 березня

Голова Миколаївської обласної державної (на час воєнного стану – військової) адміністрації Віталій Кім повідомив, що зруйнована в березні обстрілом російської армії будівля ОДА не підлягає відновленню, тому її знесуть, а майно, яке там було, спишуть.

«На жаль, є експертиза, що вона не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. Я думаю, що це призведе до її знесення та нового будівництва», – сказав Кім в коментарі «Радіо Свобода».

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці 29 березня внаслідок обстрілу і влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОДА зруйнувалася центральна її секція з дев’ятого по перший поверхи. Внаслідок цього удару загинули 36 людей: 34 з них рятувальники дістали з-під завалів, ще двоє померли в лікарні. Розбір завалів тривав кілька днів. Відомо також про велику кількість поранених.