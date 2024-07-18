Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

У Херсоні ДБР затримало колаборанта, який брав участь в організації незаконного окупаційного референдуму щодо приєднання до Росії. Чоловік, який отримував російські гроші за агітацію та погрози місцевим мешканцям, отримав окупаційну посаду в місцевому комунальному підприємстві та доносив на його працівників, повідомили у пресслужбі ДБР у четвер, 18 липня.

За даними слідства, колаборантом виявився колишній правоохоронець, який після окупації міста на початку повномасштабної війни почав співпрацю з росіянами. До того колаборант працював на Херсонському факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ.

«Колишній правоохоронець отримав посаду “начальника служби безпеки” на захопленому ворогом комунальному підприємстві Агрофірма “Радгосп Білозерський”. Він не гребував доносами на працівників, за що отримував премії в рублях. У вересні 2022 року він активно долучився до організації та проведення на території Білозерської селищної громади незаконного референдуму про вихід Херсонської області зі складу України та входження її до складу», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Експравоохоронець агітував своїх підлеглих до голосування на псевдореферендумі, а в разі відмови погрожував їм невиплатою заробітньої плати та переслідуваннями. Крім того, чоловік допомагав організувати роботу окупаційної «виїзної виборчої дільниці» на території «Радгоспу Білозерського». Там українців змушували голосувати під наглядом окупантів.

Після деокупації Херсонщини експравоохоронець намагався переховуватися від правосуддя, підробляючи охоронцем в Херсоні. Його затримали за співпраці ДБР та СБУ та повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм).

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі його тримають під вартою.