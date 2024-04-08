Із 8 по 12 квітня у Хмельницькому проводитимуть монтажні роботи та перевірку внутрішньобудинкової системи газопроводів, унаслідок чого декілька вулиць міста залишаться без газу. Про це повідомили на сторінці Хмельницької філії «Газмережі» у Facebook.

За інформацією філії, тимчасово без подачі газу будуть мешканці таких вулиць:

вул.Заводська, 61/2 (4,5 під'їзди), з 08.04 по 12.04;

вул.Свободи, 3-А, з 08.04 по 12.04;

проспект Миру, 78/3, з 08.04 по 12.04;

вул.Кам'янецька, 60 – 08.04;

вул.Кам'янецька, 45 – 08.04;

вул.В'ячеслава Чорновола, 116 – 09.04;

вул.Кам'янецька, 120 – 09.04;

вул.В'ячеслава Чорновола, 135 – 09.04;

вул.Кам'янецька, 71 – 09.04;

вул.Козацька, 6/1 – 10.04;

вул.Кам'янецька, 118 – 10.04;

вул.Гарнізонна, 17/1 – 10.04;

вул.Гарнізонна, 17/3 – 10.04;

вул.Кооперативна, 4 – 11.04;

вул.Олега Ольжича,4/2 – 11.04;

вул. Тадеуша Костюшка, 46 – 12.04;

вул.Петра Болбочана, 1 – 12.04.

Споживачів просять під час виконання робіт вимкнути всі газові прилади й перекрити крани.