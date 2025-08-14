Водії тролейбусів та автобусів більше не їхатимуть до кінцевої зупинки під час повітряної тривоги

У Хмельницькому відновлять рух громадського транспорту під час повітряної тривоги. Раніше тролейбуси та автобуси доїжджали до кінцевих зупинок, звідки не поверталися до оголошення відбою. Відтепер – водії зупинятимуться на найближчій зупинці, а пасажирів закликатимуть пройти до укриття. Відповідний наказ підписав 13 серпня голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

У документі йдеться, що Рада оборони області внесла зміни до роботи міського громадського транспорту під час сигналу «Повітряна тривога». Якщо раніше тролейбуси та автобуси доїжджали до кінцевих зупинок і лишалися там до закінчення тривоги, то тепер водії зобовʼязані:

зупинитися на найближчій зупинці, а якщо це неможливо – обрати безпечне місце для паркування;

повідомити пасажирів про тривогу, відчинити усі двері та проінформувати, де найближчі укриття.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі Хмельницької ОВА, висадка пасажирів має рекомендаційний характер, тож навіть під час тривоги громадський транспорт продовжуватиме рух.

Керівництво перевізників зобовʼязали сформувати списки укриттів, які розташовані вздовж маршрутів. Місцева влада також має подбати, щоб на кожній зупинці була розміщена інформація про найближчі сховища в радіусі до 500 метрів, схеми руху до них і відповідні вказівники.

За інформацією заступника голови Хмельницької міськради Миколи Ваврищука, на відміну від комунальних перевізників, приватні не завжди дотримувалися правил щодо перебування на кінцевих зупинках до закінчення тривоги. Тоді хмельничани могли спостерігати, як 3-4 тролейбуси їхали один за одним, аби наздогнати графіки. Тому нововведення мають стабілізувати ситуацію.

Додамо, що з квітня 2025 року на Хмельниччині запровадили зупинку транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Так, щоранку о 9:00 поліція призупиняє рух у населених пунктах області, за винятком автомобілів екстрених служб. А місяць тому влада місцева ухвалила рішення про підняття вартості разового квитка у громадському транспорті на 25%.