Nissan Qashqai згорів у дворі будинку судді

Судді Івано-Франківського міського суду Ользі Бабій спалили автомобіль у дворі багатоповерхового будинку. Про це суддя 4 січня повідомила у Вищу раду правосуддя.

Суддя Івано-Франківського міського суду Ольга Бабій повідомила у Вищу раду правосуддя, що о 23:56 у неділю, 2 січня, невідомий спалив її автомобіль Nissan Qashqai 2012 року випуску. Інцидент стався у дворі багатоповерхового будинку в Івано-Франківську. Внаслідок підпалу автомобіль судді повністю згорів.

За інформацією ДСНС, внаслідок пожежі згоріла частина автомобіля Volkswagen, припаркованого поруч.

3 січня місцева поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

У листопаді 2020 року Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо Ольги Бабій за скаргою одного з фігурантів кримінального провадження.