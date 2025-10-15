Нововведення почали діяти з 10 жовтня

У Калуші додали нову зупинку для автобусів, що їдуть на вокзал, оновили графіки руху та збільшили кількість рейсів у вечірній час. Як повідомили у пресслужбі міської ради, нововведення почали діяти з 10 жовтня.

Відтак усі міські автобуси вокзального напрямку (маршрути №№1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1К, 2, 3, 4 та 7) щоденно з 07:00 до 20:15 курсуватимуть через зупинку «Епіцентр» – оскільки поруч розташований новий автовокзал.



«У цьому напрямку їздитимуть і два комунальні автобуси, які відповідають вимогам щодо перевезень осіб з обмеженими фізичними можливостями. Це маршрути: №1К “Карпатська кераміка – вокзал” та №3 “РЕМ – Загір’я”», – зазначили у мерії.



Кількість рейсів у напрямку нового вокзалу після 19:00 збільшили до шести. Один з автобусів, що їздитиме в цей час, адаптований для перевезень пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.