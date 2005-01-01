У Кам’янка-Бузькому районі на Львівщині 82-річна жінка втопилася у колодязі

Жінка втопилася у колодязі

Нещасний випадок стався у четвер, 7 червня, у с. Жовтанці Кам’янка-Бузького району на Львівщині. У колодязі на території приватного господарства втопилася 82-річна жінка. Повідомлення про подію надійшло о 23:06.

«У колодязі глибиною 10 м на території приватного господарства втопилася місцева жителька, 1936 року народження. Пожежно-рятувальним відділенням тіло без ознак насильницької смерті було витягнуто на поверхню», – йдеться у повідомленні департаменту з цивільного захисту ЛОДА.

Обставини події встановлюються.