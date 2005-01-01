У Кам’янка-Бузькому районі на Львівщині 82-річна жінка втопилася у колодязі

Нещасний випадок стався на території приватного господарства

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 08:183870

До теми

У Кам’янка-Бузькому районі на Львівщині 82-річна жінка втопилася у колодязі
фото умовне
Жінка втопилася у колодязі

Нещасний випадок стався у четвер, 7 червня, у с. Жовтанці Кам’янка-Бузького району на Львівщині. У колодязі на території приватного господарства втопилася 82-річна жінка. Повідомлення про подію надійшло о 23:06.

«У колодязі глибиною 10 м на території приватного господарства втопилася місцева жителька, 1936 року народження. Пожежно-рятувальним відділенням тіло без ознак насильницької смерті було витягнуто на поверхню», – йдеться у повідомленні департаменту з цивільного захисту ЛОДА.

Обставини події встановлюються.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові жінка провалилася під землю ZAXID.NET
У водосховищі в Червонограді втопився 13-річний хлопець ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук