У Львові жінка провалилася під землю

СуспільствоАндрій Дрозда, 5 червня14450

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У вівторок, 5 червня, у Львові 57-річна жінка провалилася в яму. За повідомленням «Гарячої лінії міста Львова», інцидент трапився на вул. Роксоляни близько 22:00.

Місцева мешканка провалилася на глибину 3-4 метри. Жінку вдалося витягти із заглибини.

На місце події викликали медиків. Постраждалу госпіталізували з попереднім діагнозом струс мозку. Прес-служба ЛМР уточнила, що нещасний випадок відбувся в межах нежитлової дачної території.

Вбік від вулиці Роксоляни розташовані самозахоплені дачні ділянки. Саме там проходить межа Залізничного району міста Львова та Яворівського району Львівської області. Комунальні служби проведуть обстеження території на приналежність цієї нежитлової дачної зони до меж міста Львова.

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