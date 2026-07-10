Один із маршрутів вестиме на станцію «Памір»

У Чернівецькій області до кінця 2026 року з’являться ще два нові туристичні маршрути. Вони стартуватимуть від села Самакова і проходитимуть Буковинськими Карпатами. Про це повідомляє «Суспільне.Чернівці».

Перший маршрут стартуватиме з села Самакова до колишньої радіолокаційної станції «Памір». Другий – на гору Великий Стіжок у природному парку «Вижницький». На стежці туристичного маршруту до «Паміру» до кінця року планують встановити інформаційні вказівники. Також в планах промаркувати першу ділянку від села Самакова до хребта Максимець. Маршрут адаптують для пішохідного та велосипедного туризму.

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Другий туристичний маршрут розробляють на території національного природного парку «Вижницький». Він матиме протяжність понад 5 км і пролягатиме до гори Великий Стіжок. Маршрут проходитиме карпатськими лісами, а також поєднає природні локації з історико-культурною спадщиною краю.

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Карпатське село Самакова



Додамо, що загалом у Чернівецькій області є 39 туристичних маршрутів. Окрім того, у національних природних парках «Вижницький» і «Черемоський» розробили 3D-тури екомаршрутами.

Нагадаємо, що в Чернівцях також створили новий маршрут для подорожі містом, яким можна скористатися безкоштовно. Розробили його на основі напрацювань екскурсоводки та дослідниці Євгенії Пушкової.