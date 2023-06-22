Ресторан розташований на людній вулиці міста Іньчуань

У місті Іньчуань, що на півночі Китаю, у ресторані барбекю вибухнув газ. Внаслідок вибуху 31 відвідувач закладу загинув, повідомило у четвер, 22 червня, CNN.

За даними видання, вибух стався ввечері середи, 21 червня в місті Іньчуань на північному заході регіону Нінся. У ресторані стався витік скрапленого газу з цистерни.

«Двоє співробітників правоохоронних органів виявили, що зламався клапан ємності з газом, і послали іншого співробітника купити новий, згідно із заявою. Вибух стався під час заміни вентиля», – повідомило видання.

Внаслідок вибуху 31 людина загинула, ще семеро отримали поранення. Один із відвідувачів перебуває у важкому стані. Пошукові роботи тривали до ранку четверга.

Поліція затримала дев'ятьох осіб і заморозила їхні активи, включаючи менеджера ресторану, співробітників і акціонерів. Вибух прокоментував і Сі Цзіньпін, який назвав інцидент «глибоким уроком».

Зазначимо, вибух у ресторані стався напередодні триденного китайського вихідного на честь свята човнів-драконів.