Річ, яка вибухнула, місцеві намагалися використати к кухонне приладдя

У сомалійському селі Мураале вибухнув невідомий предмет, який поранив понад 50 людей та вбив 27 вболівальників. Про трагедію повідомили у Національному новинному агентстві Сомалі у п'ятницю, 9 червня.

За даними губернатора регіону Сомалі, місцеві мешканці знайшли металевий предмет та спробували використати його як кухонне приладдя. Після того, як предмет нагрівся на вогні, він вибухнув.

«Щонайменше 27 людей загинули, ще 53 отримали травми в п'ятницю, коли натрапили на нерозірваний вибуховий пристрій», – повідомили в агентстві.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року приблизно сотня людей загинула через теракт у столиці Сомалі. Ще 300 отримали поранення від вибуху, який, імовірно, скоїло угруповання «Аль-Шабааб». На цьому ж місці у 2017 році було скоєно ще один теракт, внаслідок якого загинуло пів тисячі людей.