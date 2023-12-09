Пам’ятник більшовицькому військовому діячеві простояв майже 70 років

Пам’ятник більшовицькому військовому діячеві Миколі Щорсу у центрі Києва, який простояв майже 70 років, демонтували у суботу, 9 грудня. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

У відомстві уточнили, що фахівці «Київблагоустрою» працювали над демонтажем 7-тонної конструкції протягом 6 годин. Приблизно о 13:15 пам'ятник Щорсу остаточно демонтували.

«Це технічно складні роботи, до яких залучили різну важку техніку, тож довелось частково перекрити рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка. Демонтаж відбувався зранку у вихідний день, щоб не паралізувати рух центральними вулицями міста», – розповіли у відомстві.

Відомо також, що монумент зберігатиметься у Державному музеї авіації України ім. О. Антонова.

«Уже у столиці прибрали понад 60 пам’яток, пов'язаних з історією і культурою Росії та СРСР. Наразі в місті працюють над об’єктами, з яких уряд зняв охоронний статус», – підсумували в КМДА.

Хоча ідея встановлення пам'ятника Миколі Щорсу виникла у радянського диктатора Йосипа Сталіна у середині 1930-х років, бронзова скульптура була встановлена у квітні 1954 року до 300-річчя Переяславської ради, вже на наступний рік після смерті диктатора, пише «Суспільне.Культура». Авторами монумента стали скульптор Михайло Лисенко та двоє його тодішніх учнів – Микола Суходолов та Василь Бородай; за архітектуру відповідали Олександр Власов та Олексій Заваров. Митці детально зобразили риси обличчя Щорса, коня та збрую. Саму скульптуру виконано у традиціях кла­сичного кінного монумента: Щорс вітає киян із вітальним жестом піднятої правої руки та стрункою поставою. На постаменті зображені сцени з війни 1917-1922 років. Зокрема солдатів та офіцерів Черво­ної армії, що вітають одне одного; другий сюжет пов'язаний із битвою. Загальна висота пам'ятника Щорсу дорівнювала 13,8 м.

Раніше – протягом 1872-1926 років – на місці Щорса стояв пам'ятник Олексію Бобринському – підприємцю та меценату, одному з засновників цукрової промисловості. Він також брав участь у будівництві першої залізниці на території сучасної центральної України. Пам'ятник було демонтовано радянською владою у 1926 році, і невдовзі зруйновано. Монумент Бобринському виглядав інакше: стоячи у шинелі, цукровий меценат спирався правою ногою на рейку, а на п'єдесталі були зображені барельєфи із сільськогосподарськими знаряддями та приладдям цукробурякового виробництва.

Додамо, що раніше Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) повідомило, що 10 листопада уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.