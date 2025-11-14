Валерій Токар під час затримання

У Києві затримали керівника однієї з політичних партій, який за хабар у 160 тис. доларів пропонував працевлаштування до Верховної Ради та сприяння в отриманні депутатського мандату. Про це повідомили у пресслужбі СБУ та поліції у п’ятницю, 14 листопада.

Хоч правоохоронці не називають імені підозрюваного політика, адвокат Сергій Курдась поширив світлини із затримання, на яких видно Валерія Токаря – 41-річного засновника та керівника партії «Гарант», ліквідованої через підробку документів у жовтні 2024 року. Зазначимо, Курдась заявив, що захищає Токаря в суді.

«Попри те, що у жовтні цього року суд анулював реєстрацію цієї політсили через виявлену підробку установчих документів, фігурант торгував “прохідними позиціями” партійного списку, обіцяючи клієнтам статус народного депутата на наступних парламентських виборах», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Токаря затримали в одному з київських ресторанів під час отримання 160 тис. доларів за включення людини до партії. Зазначимо, на світлинах видно логотип на меню закладу – це ресторан «Сад», розташований на Голосіївському проспекті.

За даними слідства, Токар також поширював російські наративи про ситуацію на фронті, а також закликав до зриву мобілізації. Зазначимо, на сторінку Валерія Токаря у фейсбуці понад 110 тис. підписників.

Під час обшуків у політика виявили техніку та документи з доказами шахрайських дій. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах). Токарю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав політику запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 6 млн 725 тис. грн. Наразі триває розслідування для додаткової кваліфікації дій затриманого.

Зазначимо, у 2012 році Токар балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, проте не пройшов до парламенту. З 2014 по 2021 рік був директором приватної фірми «Укратоменерго», яку пов’язують зі скандальним міністром часів Віктора Януковича Едуарда Ставицького. Тоді фірма, яка була маловідомою, отримала мільйонні підряди в Мінекономіки.

У 2020 році Валерій Токар зареєстрував петицію з вимогою до Володимира Зеленського скласти повноваження президента – вона зібрала менш ніж 400 голосів. Наступного року Токар створив та очолив партію «Гарант», а також відкрив однойменну громадську організацію.

У жовтні 2024 року суд за позовом Мін’юсту постановив ліквідувати партію «Гарант». Згодом, у вересні 2025 року сайт партії заблокували через заклики до радикальної зміни влади та розпуску держінституцій