У звинуваченого суд конфіскував авто та будинок

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього прокурора Генеральної прокуратури Володимира Дергунова в справі про одержання неправомірної вигоди. З експрокурором затвердили угоду про визнання винуватості, однак рік він проведе в колонії. Про це 13 листопада повідомили сайт 368.media і журналіст Олег Новіков із посиланням на ухвалу суду.

Як встановило слідство, у жовтні 2018 року детективи НАБУ затримали прокурора на київському вокзалі під час отримання частини хабаря – 15 тис. доларів. За даними слідчих, Дергунов вимагав 20 тис. доларів за укладення угоди про визнання винуватості з двома підозрюваними у виробництві та продажі наркотиків. Натомість він обіцяв умовне покарання для фігурантів, а в разі їхньої відмови – погрожував реальним ув’язненням терміном на 10-12 років.

Після інциденту прокурора звільнили, а справу щодо цього передали до суду. Розгляд справи неодноразово відкладали через клопотання адвоката про наявність в його підзахисного діабету 1-го типу, що перешкоджає його участі в судових засіданнях. Обвинувачений зʼявився в суді лише в березні 2025 року, після чого слухання поновили.

6 жовтня 2025 року Володимир Дергунов став заявником у кримінальному провадженні НАБУ щодо службовців державної податкової служби, які, зловживаючи владою та службовим становищем, ухвалили рішення про виключення завідомо фіктивного платника з ризикового списку, що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходження до бюджету близько 107 млн грн.

Уже 21 жовтня обвинувачений уклав угоду зі слідством про визнання винуватості. Суд призначив йому рік позбавлення волі із забороною протягом трьох років обіймати будь-які посади в правоохоронних органах та органах державної влади. Також в експрокурора конфіскують автомобіля KIA Sportage 2011 року випуску та житловий будинок. Крім того, з нього стягнули 45,6 тис. грн процесуальних витрат.

Експрокурор перерахував на підтримку Збройних сил України 100 тис. грн. За умовами угоди, протягом чотирьох місяців після її затвердження, він має пожертвувати ще 400 тис. грн.

Обставинами, які помʼякшують покарання, вважається щире каяття, скоєння злочину внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин, а саме неможливість через скрутне матеріальне становище забезпечити належне лікування і реабілітацію двох своїх дітей-інвалідів.

До того ж суд врахував стан здоров’я експрокурора, в якого цукровий діабет і 2 група інвалідності.