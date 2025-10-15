ВАКС закрив справу проти Андрія Пивоварського

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського та звільнив його від кримінальної відповідальності. Таке рішення антикорсуд ухвалив через закінчення строків давності. Про це у середу, 15 жовтня, повідомила пресслужба ВАКС.

Як зазначили у ВАКС, розслідування справи, фігурантом якої є Андрій Пивоварський, було розпочато у 2016, проте обвинувальний акт на розгляд Вищого антикорупційного суду надійшов тільки 25 липня 2024 року. Обсяг справи становить 80 томів.

ВАКС ухвалив рішення про закриття справи на підставі ст. 49 Кримінального кодексу України у зв’язку із закінченням строків давності. Також суд зняв арешт з майна Пивоварського. 17 жовтня суд оголосить текст ухвали, з ним можна буде ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Ексміністр також підтвердив закриття справи: «Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли. Прийду в себе і напишу більше деталей».

У чому підозрювали Андрія Пивоварського

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у липні 2015 року Андрій Пивоварський, який тоді обіймав посаду міністра інфраструктури, підписав наказ, відповідно до якого приватні компанії отримали можливість збирати половину суми корабельного збору із суден в морському порту «Південний», вони витрачали гроші виключно на інфраструктуру: операційну акваторію та її поглиблення. Внаслідок цього держава зазнала збитків на понад 830 млн грн, адже раніше збір проводила тільки державна Адміністрація морських портів України.

16 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Пивоварському запобіжний захід у вигляді застави розміром 9,9 млн грн та особистого зобов’язання. Наступного дня Пивоварський вніс заставу у повному обсязі.

Андрій Пивоварський обіймав посаду міністра інфраструктури з 2 грудня 2014 до 14 квітня 2016 року.