Дівчинці стало погано під час введення анестезії

В одній з дитячих лікарень в Оболонському районі Києва після введення анестезії померла 10-річна дівчинка. Дитину намагалися реанімувати майже три години, однак врятувати її не вдалося. Про це повідомили поліція Києва та Київська міська прокуратура в понеділок, 18 серпня.

Відомо, що дівчинка приблизно пів року тому зламала руку – перелом зафіксували металевою спицею. Нещодавно вона знову травмувалась, тож була запланована повторна операція.

У неділю, 17 серпня, в лікарні під час зняття гіпсу дівчинці стало зле. Зі слів матері, на фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск. Лікарі ввели низку препаратів для стабілізації стану пацієнтки, однак реанімаційні заходи не допомогли, дівчинка померла.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, ювенальні інспектори та судово-медичний експерт. Експертизи встановлять причину смерті дівчинки та якість наданих медичними працівниками послуг.

Прокурори розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше повідомлялось, що в Харкові після введення місцевої анестезії для проведення процедури лазерного ліполізу померла жінка.