Косметологиня не мала закінченої медичної освіти

У Харкові після після ін'єкцій місцевої анестезії для проведення процедури лазерного ліполізу померла жінка. Правоохоронці оголосили підозру 33-річній косметологині. Про це у суботу, 5 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

Подія трапилась 16 березня. Процедура лазерного ліполізу має проводитися під місцевою анестезією. Як зазначають правоохоронці, косметологиня не визначила вагу клієнтки та не зробила алергічні проби і одразу почала проводити процедуру. Жінка зробила клієнтці близько 20 ін’єкцій анестетика, чим у 15 разів перевищила рекомендовану концентрацію препарату у розчині.

Пацієнтка скаржилася на погане самопочуття, однак косметологиня не звернула уваги. Крім того, залишила пацієнтку без нагляду на 15 хв. Водночас пацієнтці стало ще гірше.

«Вона кричала, задихалася, в неї з’явились галюцинації, судоми. Навіть після того, як пацієнтка втратила свідомість, їй вводили лише протиалергійні препарати. І тільки через деякий час постраждалій викликали бригаду швидкої невідкладної допомоги», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Клієнтка салону померла дорогою до лікарні. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу, за результатами якої встановили, що причиною смерті стало гостре отруєння препаратом-анестетиком.

У п’ятницю, 4 жовтня, слідчі оголосили 33-річній косметологині підозру у ненавмисному вбивстві (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком на п’ять років. У прокуратурі уточнили, що косметологиня не мала закінченої медичної освіти та дозволу на проведення анестезії.

Довідково. Лазерний ліполіз – процедура для корекції фігури, під час якої використовуються низькоінтенсивні лазерні промені, які руйнують жирові клітини.