За вбивство брата затриманому загрожує 15 років позбавлення волі

У Києві поліція затримала 50-річного чоловіка за підозрою у вбивстві брата. За даними слідчих, щоб приховати злочин, киянин виніс тіло вбитого на вулицю. Про це у четвер, 16 травня, повідомили у прес-службі Нацполіції.

До поліції звернулась жінка та розповіла, що біля під’їзду одного з будинків Оболонського району лежить мертвий чоловік. На виклик прибули слідчо-оперативна група та кінологи.

«Правоохоронці встановили, що загиблий напередодні приїхав у гості до брата, з яким у нього під час застілля виник конфлікт. Зловмисник схопив ніж та наніс потерпілому декілька ножових поранень, від яких 43-річний чоловік помер», – йдеться у повідомленні.

За даними слідчих, щоб приховати злочин, чоловік витягнув тіло вбитого на вулицю та прибрав сліди крові. Під час спілкування з правоохоронцями він запевняв, що йому нічого не відомо про обставини події. Втім, правоохоронці встановили, що до загибелі чоловіка причетний 50-річний киянин та затримали його.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру у вчинені умисного вбивства. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років.