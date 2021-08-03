Таксиста затримали правоохоронці за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження

У Києві водій сервісу таксі Bolt вдарив ножем пасажира після суперечки про політику. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Конфлікт стався пізно вночі 1 серпня в Печерському районі Києва. Під час поїздки між водієм та пасажиром почалась суперечка. За інформацією Telegram-каналу «Київ Оперативний», таксист Bolt «образив Україну та Грузію, вирішивши висловити своє геополітичне бачення стосовно цих двох країн».

У результаті пасажир попросив зупинити автівку, аби відмовитися від послуги. Однак після цього сварка переросла у штовханину, а пасажир, який виявися громадянином США, отримав ножове поранення стегна та живота.

Зараз потерпілий перебуває в реанімації. Таксиста затримали правоохоронці за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Представники сервісу таксі Bolt наразі не коментували ситуацію.