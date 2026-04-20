Затриманому чоловіку загрожує до трьох років тюрми

Поліцейські оголосили підозру 24-річному киянину, який організовував договірні спортивні матчі. Підозрюваний платив професійним гравцям в настільний теніс за навмисні поразки, а отриману заздалегідь інформацію про результати матчів використовував для ставок у букмекерських конторах.

За даними слідства, чоловік через месенджери зв’язувався зі спортсменами та пропонував зустрітися для обговорення умов співпраці й розмір грошової винагороди за вплив на перебіг змагань.

Під час зустрічей підозрюваний надавав спортсменам детальні інструкції щодо перебігу гри та передавав аванси або решту виплат за домовлені результати.



За виконання умов гравцям обіцяли 800 доларів винагороди. Знаючи майбутній результат гри, підозрюваний через підставних людей здійснював ставки на ресурсах букмекерських контор.



Правоохоронці затримали 24-річного чоловіка під час передачі одному зі спортсменів 18,6 тис. грн (понад 400 доларів) за участь у схемі.



Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 369-3 ККУ (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань шляхом підкупу з метою одержання неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає до трьох років тюрми.