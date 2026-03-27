Схема діяла в автошколі «Шафран»

Ужгородський міськрайонний суд визнав місцеву мешканку Галину Подгорецьку винною у несанкціонованому втручанні в Єдиний державний реєстр транспортних засобів і призначив їй рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду від 16 березня, схема діяла в автошколі «Шафран» на вул. Золотій в Ужгороді. Підготовкою водіїв за цією адресою займається компанія «Крокус МГ».

Упродовж 2023–2024 років обвинувачена у змові з інструкторами автошколи за допомогою службового ноутбука, електронного ключа та комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце “Автошкола”», внесла до інформаційної системи МВС неправдиву інформацію про успішну здачу теорії трьома майбутніми водіями, хоча ці іспити вони не складали.

Під час судового засідання Галина Подгорецька уклала з прокурором угоду про визнання вини. Як наслідок, суддя Катерина Дегтяренко визнала її винною у несанкціонованому втручанні в Єдиний державний реєстр транспортних засобів і призначила 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік умовного.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, МПП «Крокус МГ» займається профтехосвітою з 1991 року. Засновником компанії є Михайло Греньо.