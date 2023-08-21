Чоловіка затримали при спробі знищити 13-ий автомобіль

У Києві поліція затримала 35-річного чоловіка за підпал 12 автомобілів військовослужбовців Збройних сил України у різних районах міста. Про це у понеділок, 21 серпня, повідомили у поліції Києва.

Як розповіли у відомстві, зловмисника викрили «на гарячому», коли він закладав запалювальний пристрій до чергового автомобіля військового.

Підпали почалися наприкінці 2022 року. За даними правоохоронців, пристрої зловмисник виготовляв сам. Вони спрацьовували у визначений зловмисником час.

Правопорушник переїхав до Києва у 2014 році з іншого регіону. Під час обшуку квартири, яку він орендував, правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі: дроти, мікросхеми, електричні з'єднувачі, перемикачі тощо. Свої дії він пояснив негативним ставленням до захисників України.

Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер зловмиснику загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці перевіряють, чи причетний він до інших злочинів, зокрема проти основ національної безпеки України.