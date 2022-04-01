Чоловік публікував фото ракетних ударів по будівлях та об’єктах інфраструктури у телеграм-каналі

У Києві правоохоронці затримали 30-річного уродженця Маріуполя, який викладав у телеграм-каналі фото зруйнованих російськими ракетами об’єктів. Під час обшуку у його помешканні виявили понад 100 тис. російських рублів, кілька ноутбуків та мобільних телефонів, а також бінокль.

Як повідомила Нацполіція України, 30-річний уродженець Маріуполя зараз тимчасово проживає у Києві. Він публікував фото ракетних ударів по будівлях та об’єктах інфраструктури у телеграм-каналі.

Під час проведення обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили 103 тисячі російських рублів, чотири ноутбуки, п’ять мобільних телефонів, фотоапарат, жорсткий диск, бінокль дальністю тисяча метрів та блокноти із записами.

Як зазначив начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко, поліцейські з’ясували, що окрім фотографій пошкоджених об’єктів, чоловік ще й нецензурно висловлювався стосовно роботи військових, які захищають територію України від російських окупантів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 ККУ – посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Йому загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що українців просять не публікувати інформацію про ракетні удари, зокрема фото з місця події, називати адресу, куди влучив ворог і тд., оскільки таким чином ми допомагаємо ворогу коригувати вогонь.