Ханукію встановили 7 грудня на знак єврейського свята

У Києві затримали чоловіка, який осквернив велику ханукію у центрі міста, яку встановили до відзначення єврейського свята Хануки. Відео, як чоловік помочився на тимчасово встановлений монумент, поширилось соцмережами, повідомилиу вівторок, 19 грудня, у прес-службі поліції Києва.

На відео, яке виявили правоохоронці, чоловік справляє малу нужду на монумент ханукії, встановлений на Майдані Незалежності. Постамент встановили на знак єврейського свята 7 грудня.

На відео чоловік називає ханукію «граблями» та демонстративно підходить до огорожі, щоб помочитися на релігійний атрибут.

«Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали порушника. Ним виявився мешканець Київщини, 1988 року народження», – повідомили у прес-службі поліції.

Чоловіка, який здійснив наругу над релігійним атрибутом, затримали

За ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань) правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі або штраф без права обіймати певні посади до трьох років.