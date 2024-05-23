У Києві за участь у злочинних сходках затримали 5 кримінальних авторитетів

У Києві правоохоронці затримали п’ятьох «кримінальних авторитетів» за участь у злочинному зібранні. Ще одного громадянина затримали за незаконне переправлення осіб через кордон. Про це в середу, 22 травня, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Як розповіли у відомстві, на зібранні фігуранти розподіляли сфери впливу в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Встановлено, що учасники схеми забезпечували ухилянтів фальшивими документами для виїзду з України.

Повідомляється, що група осіб виготовляла ухилянтам підроблені документи – тимчасові посвідчення військовозобов’язаних, довідки військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, довідки ТЦК та СП тощо. Упродовж червня 2022 – вересня 2023 років підшукали не менше 42 клієнтів, від яких отримали по 5 тис. доларів США.

Проте згодом «замовники» зажадали повернення цих коштів через невиконання зобов’язань з виготовлення документів, у зв’язку з чим між членами злочинної групи з цього приводу виникли суперечності.

«Для врегулювання цієї конфліктної ситуації учасники злочинної групи звернулися до кількох «кримінальних авторитетів», один з яких був залучений як «третейський суддя», та організували злочинні зібрання (сходки)», – йдеться в повідомленні.

З метою нейтралізації правоохоронці провели спецоперацію на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей та затримали в порядку ст. 208 КПК України п’ятьох «кримінальних авторитетів». Зокрема, правоохоронці задокументували проведення на території Києва трьох злочинних зібрань за участі «кримінальних авторитетів» і зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

В ході обшуків вилучено 70 тис. доларів, 1 тис. євро, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, 4 автомобілі тощо.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.