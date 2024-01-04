Пошукові роботи тривали майже тиждень

Під час здійснення експертизи на місці ракетних ударів росіян по Києву, які вони здійснили 29 грудня 2023 року, виявили ще двох загиблих місцевих мешканців. Відтак, кількість жертв масованого ракетного обстрілу у Києві зросла до 32 людей, повідомили у четвер, 4 січня, у прес-службі Київської міської військової адміністрації.

«Слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих.

Станом на 07:00 04.01.24, на підставі проведених слідчих дій, загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29.12.23 становить 32 людини, постраждалих 30», – повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Зазначимо, 29 грудня 2023 року росіяни вчинили ракетну атаку, яка стала найбільшою за кількістю цивільних жертв через місцевих мешканців від початку повномасштабного вторгнення. Окупанти вдарили по складському приміщенню у Шевченківському районі, де перебували люди.

Спочатку КМВА повідомила про 16 загиблих, а згодом цифра жертв російської атаки зросла до 19 осіб. Станом на 31 грудня кількість загиблих киян зросла до 23. 1 січня у Києві оголосили днем жалоби.

3 січня у Києві завершилися аварійно-рятувальні роботи. Вони тривали майже тиждень.