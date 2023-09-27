У Київській області запрацювала телефонна служба 112. Це єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій – альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104. Про це повідомили в МВС України у середу, 27 вересня.

За цим номером дзвінки приймають оператори. Далі вони скеровують запити до необхідних підрозділів, що відповідно реагують. Також там є оператори, які володіють жестовою мовою — вони можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання.

«Упровадження єдиного номера виклику екстренних служб розпочалося з Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції», – повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Клименко нагадав, що 112 – це «єдине вікно» для звернення громадян, які опинилися в надзвичайній ситуації, використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 і 104, даючи змогу не гаяти час на те, щоб телефонувати в кожну службу окремо.

Зазначимо, що МВС представляло систему 112 як «комплексне надання допомоги населенню у разі виникнення екстрених ситуацій, що загрожують здоров’ю, життю, майну або навколишньому природному середовищу, громадському порядку». Про її готовність інформували ще у 2020 році.