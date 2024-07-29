Повністю без газопостачання залишиться Коломия і село Воскресінці, частково – села Королівка та Шепарівці

У вівторок 30 липня і в середу 31 липня у Коломийській громаді не буде газопостачання через проведення ремонтно-профілактичних робіт.

Як повідомили у Коломийській міській раді, повністю без газопостачання залишиться Коломия і село Воскресінці, частково – села Королівка та Шепарівці.

«У зв’язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт, газопостачання абонентам населених пунктів буде припинено з 09:00 30 липня по 15:00 31 липня», – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, 22-23 липня через проведення ремонтних робіт від газу тимчасово були відключені Золочів та ще 34 населених пунктів Львівщини.