У Золочеві та 34 населених пунктах протягом двох днів будуть відключення газу
Перелік населених пунктів та графік відновлення газопостачання 22-23 липня
Протягом 22-23 липня через проведення ремонтних робіт у місті Золочів та ще 34 населених пунктах Львівщини будуть тимчасові відключення газу. Про це повідомляє львівська філія «Газмережі».
Перелік населених пунктів та графік відновлення газопостачання:
Золочівське УЕГГ:
- Золочів
- с. Єлиховичі
- с. Бір
- с. Верхобуж
- с. Вороняки
- с. Городилів
- с. Грабово
- с. Залісся
- с. Зарваниця
- с. Зозулі
- с. Золочівка
- с. Кийків
- с. Козаки
- с. Колтів
- с. Копані
- с. Кругів
- с. Луг
- с. Монастирок
- с. Обертасів
- с. Опаки
- с. Підгородне
- с. Пісок
- с. Побіч
- с. Папірня
- с. Руда-Колтівська
- с. Сасів
- с. Струтин
- с. Ушня
- с. Хильчиці
- с. Хмелева
- с. Хомець
- с. Червоне
- с. Ясенівці
Припинення газопостачання відбудеться 22 липня з 08:00, відновлення – 23 липня після 16:00, в міру виконання робіт.
Самбірське УЕГГ:
22 липня припинять подачу газу для 126 абонентів в с. Береги. Припинення газопостачання відбудеться з 9:00, відновлення – після 17:00, в міру виконання робіт.
Пустомитівське УЕГГ:
22 липня припинять подачу газу для 79 абонентів в с. Липиці. Припинення газопостачання відбудеться з 08:00, відновлення – після 15:00, в міру виконання робіт.