Протягом 22-23 липня через проведення ремонтних робіт у місті Золочів та ще 34 населених пунктах Львівщини будуть тимчасові відключення газу. Про це повідомляє львівська філія «Газмережі».

Перелік населених пунктів та графік відновлення газопостачання:

Золочівське УЕГГ:‍

Золочів

с. Єлиховичі

с. Бір

с. Верхобуж

с. Вороняки

с. Городилів

с. Грабово

с. Залісся

с. Зарваниця

с. Зозулі

с. Золочівка

с. Кийків

с. Козаки

с. Колтів

с. Копані

с. Кругів

с. Луг

с. Монастирок

с. Обертасів

с. Опаки

с. Підгородне

с. Пісок

с. Побіч

с. Папірня

с. Руда-Колтівська

с. Сасів

с. Струтин

с. Ушня

с. Хильчиці

с. Хмелева

с. Хомець

с. Червоне

с. Ясенівці

Припинення газопостачання відбудеться 22 липня з 08:00, відновлення – 23 липня після 16:00, в міру виконання робіт.

Самбірське УЕГГ:

22 липня припинять подачу газу для 126 абонентів в с. Береги. Припинення газопостачання відбудеться з 9:00, відновлення – після 17:00, в міру виконання робіт.

Пустомитівське УЕГГ:

22 липня припинять подачу газу для 79 абонентів в с. Липиці. Припинення газопостачання відбудеться з 08:00, відновлення – після 15:00, в міру виконання робіт.