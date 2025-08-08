Радар має виявляти балістичні та гіперзвукові цілі

Під час спалення кількох РЛС в тимчасово окупованому Криму, український безпілотник міг уразити радар до ЗРК С-500 «Прометей». Про це у п’ятницю, 8 серпня, повідомила спільнота OSINT-аналітиків «КіберБорошно».

Розвідники раніше повідомили, що дрони уразили кілька цілей у Криму, зокрема десантний катер проєкту 02510 «БК-16», базу ППО на Ай-Петрі, РЛС «Нєбо-СВУ», РЛС «Подльот К-1» та РЛС 96Л6Е. Проте OSINT-аналітики звернули увагу, що бійці могли влучити у радар до новітнього ЗРК С-500 росіян «Прометей».

«На вчорашньому відео від ГУР нашу увагу привернуло ураження “РЛС 96Л6 С-400”, а саме те, що це не 96Л6. Ми проаналізували візуальні ознаки об'єкта й можемо сказати, що це новітня РЛС 98Л6 “Єнісєй”, яка є штатним радаром для ЗРК С-500 “Прометей”», - йдеться у повідомленні.

Фото OSINT-аналітиків «КіберБорошно», уражена РЛС 98Л6 «Єнісєй»

Цей радар має виявляти балістичні цілі, гіперзвукові апарати, стелс-цілі, супутники на низьких орбітах та високоманеврені аеродинамічні цілі. У Росії станція пройшла державні випробування у 2020-2021 роках та стала на озброєння у 2021-2022 роках.

«Неймовірно жирна й дорога ціль, що була уражена українським БпЛА. За нашою інформацією в Криму вона також використовується разом з С-400, тому ми намагались дізнатись координати ураження, щоб зрозуміти з яким саме ЗРК станція працювала в цей раз», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня розвідка опублікувала відео, на якому видно як українські безпілотники ухиляються від російських ракет та завдають ударів по десантному катеру, а також РЛС окупантів, які ті намагалися заховати у конструкції схожі на купол.